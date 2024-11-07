В России насчитали более 6 млн иностранцев

В челябинском аэропорту имени Курчатова почти 250 пассажиров, прибывших международным рейсом, и встречающих их сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из других правоохранительных ведомств проверили на соблюдение миграционного законодательства.
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