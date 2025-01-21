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41-летняя звезда «Универа» показала фигуру в прозрачном наряде

41-летняя звезда «Универа» показала фигуру в прозрачном наряде

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в прозрачном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

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