41-летняя звезда «Универа» показала фигуру в прозрачном наряде

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в прозрачном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.