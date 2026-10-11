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Царьград

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Белорус Никита Дубина взял бронзу на Кубке Покрышкина в Новосибирске

Белорус Никита Дубина взял бронзу на Кубке Покрышкина в Новосибирске

Белорусский каратист Никита Дубина завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг на международном турнире «Кубок маршала Александра Покрышкина», который прошел в Новосибирске с участием более тысячи спортсменов из шести стран.

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