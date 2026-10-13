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Газета.ру

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Губернатор Брянской области Ковальчук представил новых замглавы региона

Губернатор Брянской области Ковальчук представил новых замглавы региона

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук на заседании регионального правительства представил своих новых заместителей — Евгения Крехтунова и Наталью Киселеву.

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