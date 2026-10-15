Спрос на облигации федерального займа превысил 187 млрд рублей, доходность составила 16,77% годовых.Минфин разместил ОФЗ выпуска 26245 на 73,5 млрд рублей при спросе в 187,3 млрд рублей Размещенный объем выпуска составил 73,479 млрд.
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