Одесса! Зеленскому на руку трагедия: ПВО Украины убило мирных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти удары были целенаправленными и демонстрационными, особенно после его разговоров с президентом России Владимиром Путиным и после различных спекуляций в медиа о якобы «воздержании» от ударов.
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