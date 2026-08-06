В Бодайбо идет расселение семей, попавших в зону ЧС зимой

Чиновники от правительства Иркутской области находятся в Бодайбо с рабочей поездкой. В этот раз туда направились заместитель председателя правительства региона Александр Галкин совместно с Фондом капремонта Иркутской области и службой госжилстройнадзора.
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