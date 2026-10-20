С 1 января 2025 года в Самаре ветераны смогут получить выплату на ремонт жилья только при среднедушевом доходе семьи не выше двух прожиточных минимумов, а заявления будут принимать до 30 апреля и 15 июня.
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