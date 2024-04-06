В саду Лесотехнической академии Петербурга появилась столовая для 40 видов птиц

Кормушки помогали устанавливать школьники из отряда «ЭкоЛогика» В Ботаническом саду Лесотехнического университета в Санкт-Петербурге установили кормушки для 40 видов птиц, рассказала в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
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