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Навка о Тарасовой: «Создать свое шоу на YouTube – шикарная инициатива. Думаю, что оно будет интересным для всех»

https://www.sports.ru/figure-skating/1114963624-navka-o-tara.?Татьяна Навка поддержала инициативу Татьяны Тарасовой создать шоу на YouTube.

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