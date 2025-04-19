Обычная стеклянная банка и узлы макраме дают нам возможность украсить свой интерьер! Идеи для вдохновения

Вот вроде бы, что тут такого - украсили обычную стеклянную банку узорами макраме, может быть для кого-то это и просто банка, а для меня арт-объект! Шикарно смотрятся такие баночки, когда их несколько и они как бы создают целую композицию.
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