Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Обычная стеклянная банка и узлы макраме дают нам возможность украсить свой интерьер! Идеи для вдохновения

Обычная стеклянная банка и узлы макраме дают нам возможность украсить свой интерьер! Идеи для вдохновения

Вот вроде бы, что тут такого - украсили обычную стеклянную банку узорами макраме, может быть для кого-то это и просто банка, а для меня арт-объект! Шикарно смотрятся такие баночки, когда их несколько и они как бы создают целую композицию.

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