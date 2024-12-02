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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Факела» Климов о 0:0 с «Махачкалой»: «Команда расстроена, хотели победить. В первом тайме у нас было больше моментов. Очко — тоже плюс» 

«Думаю, что команда расстроена. Все‑таки хотели победить. В первом тайме у нас было немного больше моментов.

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