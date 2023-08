Опубликованы снимки первого суперлуния августа 2023 года

Полная луна, окутанная облаками, Исламабад, Пакистан / © Aamir Qureshi / AFP via Getty Images Семья на фоне полной луной в Аргуинегине, остров Гран-Канария, Испания / © Borja Suarez / Reuters Луна, кафедральный собор Святого Павла и купол базилики Богоматери на горе Кармель в Валлетте, Мальта / © Darrin Zammit Lupi / Reuters Полная луна над городом Газа, Палестина / © Sameh Rahmi / NurPhoto / Getty Тулуза, Франция / © Charly Triballeau / AFP via Getty Images Луна над Москвой, Россия / © РИА Новости / Максим Блинов Нью-Йорк, США / © Fatih Aktas / Anadolu Agency via Getty Images Полная луна восходит за мечетью Селимие в Эдирне, Турция / © Cihan Demirci / Anadolu Agency via Getty Images Полная луна за маяком, Малага, Испания / © Jesus Merida / SOPA Images / LightRocket via Getty Images Рио-де-Жанейро, Бразилия / © Mauro Pimentel / AFP via Getty Images .