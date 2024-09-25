«Торнадо» разметал нацистов в Краматорске: Карта специальной военной операции на Украине на 25 сентября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские войска нанесли точечный удар по позициям Вооружённых Сил Украины в районе Краматорска, используя одну из самых мощных систем вооружения — 300-мм реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».