Названа главная причиной рекордной смертоносной засухи в Амазонии

С середины 2023 года бассейн реки Амазонки находится в состоянии исключительной смертоносной засухи, вызванной малым количеством осадков и стабильно высокими температурами на протяжении всего 2023 года по всему бассейну .
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