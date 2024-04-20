Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу представили ударный квадрокоптер для дистанционного минирования

Шойгу представили ударный квадрокоптер для дистанционного минирования

Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу во время поездки на полигон Московского военного округа представили новую линейку беспилотников, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограммов.

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