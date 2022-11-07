Общественная служба новостей

1 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Андрей
    Дилемма: что более преступно - посылать на убой морпехов или озвучить на всеобщее обозрение преступные приказы как пр...«МК»: Военные обо...
  • татьяна ломакина
    Вот дурак!!! Хохлушек не знает?😂😂😂Пресс-секретарь п...
  • Svetlana Kuzmina
    Полностью согласна!Сивков заявил, чт...

Аллерголог Продеус предупредил о риске появления зависимости при использовании средств от насморка

Аллерголог Продеус предупредил о риске появления зависимости при использовании средств от насморка

Доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что частое использование сосудосуживающих капель от насморка может привести к зависимости, а также к заболеванию, при котором может потребоваться хирургическое вмешательство.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх