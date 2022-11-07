Аллерголог Продеус предупредил о риске появления зависимости при использовании средств от насморка

Доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что частое использование сосудосуживающих капель от насморка может привести к зависимости, а также к заболеванию, при котором может потребоваться хирургическое вмешательство.
Доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что частое использование сосудосуживающих капель от насморка может привести к зависимости, а также к заболеванию, при котором может потребоваться хирургическое вмешательство.
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