Под Москвой мощный взрыв на военном заводе – в небо взмыл огромный столб дыма

В Сергиевом Посаде, находящемся в нескольких десятках километрах от Москвы, произошел мощный взрыв. На опубликованных в сети многочисленных видео и фото можно увидеть поднимающийся в небо огромный столб дыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».