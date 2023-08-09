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Под Москвой мощный взрыв на военном заводе – в небо взмыл огромный столб дыма

Под Москвой мощный взрыв на военном заводе – в небо взмыл огромный столб дыма

В Сергиевом Посаде, находящемся в нескольких десятках километрах от Москвы, произошел мощный взрыв. На опубликованных в сети многочисленных видео и фото можно увидеть поднимающийся в небо огромный столб дыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сказали, что в каком-то сарае взорвалась пиротехника... Хотя... пиротехника взрывается совершенно по-другому, чем этот единственный  огромадный &quot;столб&quot;...
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