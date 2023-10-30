В Новосибирской области простились с погибшим на СВО добровольцем Денисом Ударцовым

В Чистоозёрном районе 29 октября в последний путь проводили участника специальной военной операции.Жителя Чистоозёрного района Новосибирской области Дениса Ударцова, который погиб во время проведения специальной военной операции, похоронили на родине в воскресенье, 29 октября.