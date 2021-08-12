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ПФР сообщил о доплате к пенсии для части россиян

ПФР сообщил о доплате к пенсии для части россиян

Родителям-пенсионерам полагается доплата в 2014,82 рублей Родители — пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет или детей — студентов, обучающихся на очном отделении учебного заведения, имеют право на доплату к пенсии.

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