ПФР сообщил о доплате к пенсии для части россиян

Родителям-пенсионерам полагается доплата в 2014,82 рублей Родители — пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет или детей — студентов, обучающихся на очном отделении учебного заведения, имеют право на доплату к пенсии.