10 неочевидных причин выпадения волос, о которых мало кто знает

Многие обращают внимание на то, что весной начинают заметно выпадать волосы. Этому есть множество объяснений: как очевидных, например, дефицит витаминов или солнечного света, так и тех, о которых мало кто знает.
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