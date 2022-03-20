Изнер и Сок выиграли «Мастерс» в Индиан-Уэллс в паре

Джон Изнер и Джек Сок стали чемпионами «Мастерса» в Индиан-Уэллс в паре. В финале они обыграли Сантьяго Гонсалеса и Эдуара Роже-Васслена – 7:6, 6:3.
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