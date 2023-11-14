На фоне применения нашими бойцами новой тактики штурма вышиватные западенцы готовятся к расправе над русскоговорящими солдатами ВСУ Александр Ситников Фото: Александр Река/ТАСС Пресс-центр группировки «Восток» сообщил, что «на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики.