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МОСИНФОРМ

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Студенты Москвы смогут принять участие в юбилейном сезоне олимпиады «Я — профессионал»

Студенты Москвы смогут принять участие в юбилейном сезоне олимпиады «Я — профессионал»

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей» – объявила о старте X сезона.

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