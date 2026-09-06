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Племянник Горбачёва и 67 групп-двойников: как Андрей Разин построил поп-империю на детских голосах

Племянник Горбачёва и 67 групп-двойников: как Андрей Разин построил поп-империю на детских голосах

Андрей Разин — продюсер «Ласкового мая» — показывал нужным людям одну фотографию. На снимке маленький мальчик стоит рядом с семьёй Михаила Горбачёва на пляже.

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