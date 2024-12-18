Задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной

Силовики совместно с сотрудниками МВД России установили и задержали гражданина Узбекистана по подозрению в совершении теракта в Москве, в результате которого погибли войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии