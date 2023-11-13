Как в Париже или Милане. В Барнауле местные модельеры показали необычные наряды

Конкурс "Русский Силуэт" прошел в краевой столице уже в четвертый раз Конкурс моды "Русский Силуэт" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова Лучшие алтайские дизайнеры одежды показали свои работы в рамках отборочного тура международного конкурса "Русский Силуэт".