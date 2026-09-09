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Царьград

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Забайкалье ввело карантин из-за эмкара у коров в Шишкине и Стране

Забайкалье ввело карантин из-за эмкара у коров в Шишкине и Стране

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края ввела карантин с 7 и 8 сентября в сёлах Шишкино и Нижний Стан из-за обнаружения эмфизематозного карбункула.

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