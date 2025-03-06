Жители Северо-Запада выбрали лучших и худших «литературных соседей» для аренды жилья

Авито Недвижимость и книжный сервис Литрес провели совместное исследование и опросили жителей Северо-Западного федерального округа и выяснили, кого из литературных персонажей они считают наиболее и наименее подходящими соседями для совместной аренды квартиры.
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