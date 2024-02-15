Своими словами о рисках для нацбезопасности конгрессмен Майк Тернер попытался повлиять на коллег ради того, чтобы те согласились на утверждение проекта закона о выделении денежных средств для снабжения киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии