Председатель СК России запросил доклад о расследовании уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с планируемым строительством жилого комплекса в Рязани

В социальных сетях опубликована информация с критикой в адрес следствия о несогласии с установлением обстоятельств по уголовному делу, возбужденному в связи с планируемым строительством жилого комплекса и объектов инфраструктуры на территории бывшего шпалопропиточного завода.
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