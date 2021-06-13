3 автомобиля советской элиты, которые сейчас стоят дешевле 100.000 рублей

Любители историиБизнес и финансы3 автомобиля советской элиты, которые сейчас стоят дешевле 100.000 рублейОт автора: Во времена СССР, у всех моих родственников личного автомобиля не было. В лучшем случае, только мотоцикл у дядьки.Вернуться к статье152НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгерман Ланскаясовдеповские тазы и корыта ноне стоят столько, сколько и должны были стоить в совке - копейки.... рынок дал им Свою цену65alekseysramblerru Леонтьевжаль, что мозгов нет!ЛеонидНееее, страшно представить, что у нее еще и мозги объявятся. :о)))Иван Захаваг-ж Ланская, уберите свои ручки на ху....й от мечты моего детства!!!ГМГеоргий МихалевДа, выпускали гомно и за бешенные деньги. Да при этом, еще и не обеспечивали спрос. Чтобы стать обладателем этого гомнища, нужно было или взятки давать или переплачивать с рук в два раза.ig giгениальный ведь "Берегись автомобиля"-а ты не воруй )))))))Ингерман Ланскаяв совдепии без воровства и взяток не прожить было...AKAlexander KneperДля альтернативно -одаренных: Советские автомобили на экспорт. С 1960 по 1986 гг. средняя доля советских легковых автомобилей на экспорт составила 22%. Чем они были так хороши, чем отличались? https://psblog.ru/sovetskie-avtomobili-na-eksport-chem-oni-otlichalis-kakie-polzovalis-sprosom/Ингерман Ланскаяа кому же дарили совдекповский автохлам? папуасам, африкосам, в лучшем случае впаривали в страны соц.конц.лагеря. а почему дарили? да потому, что втюхивали эти вёдра ниже себестоимости - иначе брать-демократы не брали, у них полу-ржавые мерсы да ситроёны расходились охотнееAKAlexander KneperНу больше всего ненавидит т.н. "совок" НАСТОЯЩИЙ МУСОР. Оно и понятно СОЮЗ такую мразь выбрасывыл на помойку. Автомобили не дарили, а ПРОДАВАЛИ в частности в Мелкобританию, Францию, Австрию, Финляндию. А "папуаска", судя по аватарке, это ты. Настоящие папуасы и африканцы всё же ЛЮДИ, в отличие от тебя!Ингерман Ланскаядеточка, по законам экономики, Продавать - это когда у тебя в кармане, от продажи, прибыль, а если ты при передаче товара ещё и приплачиваешь - это дарение..... и буржуям вёдра тоже дарили, причём, навороченные с кучей фенечек и всяких висюлек - иначе не брали, да и передали то пару десятков.... Учись, деточка, тщательнЕЕ!!!! А хамить беги к своей мамке - подсрачник получишь в благодарность..AKAlexander KneperУти-пути , папуасочка, не учи меня. Там где ты училась, там я преподавал. ПРОДАВАЛИ СОТНИ ТЫСЯЧ. СЕБЯСТОИМОСТЬ их была ГОРАЗДО НИЖЕ. А уж сколько технических решений, патентов, не говоря уже о мозгах сп...ли твои любимые дерьмократы у СОЮЗА, не в сказке сказать, ни пером описать! Так что иди на горшок, подмойся и баиньки ; ))Ингерман Ланскаясопля ты малолетняя. иди еге учиAKAlexander KneperНа горшок и спать, кому сказал б..ять!Руслан БитаровМой отец работал на стройке, ездил по шабпшкам, купил Жигули "тройку" накупить на машину могли, просто не каждый мог объяснить происхождение своих финансов, а за этим тогда следили...Комментировать
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