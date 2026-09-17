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От "вырву кадык" до "меня нельзя на фронт": почему Зеленский не может без Гордона*

От "вырву кадык" до "меня нельзя на фронт": почему Зеленский не может без Гордона*

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон собрался на войну. Ну, как собрался… Только начал примерять бронежилет из бракованной партии, которую Тимур Миндич загнал тогдашнему министру обороны Рустему Умерову, как в квартиру Гордона ворвались сотрудники СБУ .

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