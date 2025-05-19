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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Ранний ледоход на Оби позволит избежать форс-мажора при Северном завозе в ЯНАО

На следующей неделе ожидается старт завоза топлива в отдаленные территории ЯНАО. Северный завоз начнется сразу после ледохода на Оби в Салехарде и то, что в этом году он придет раньше — «только сыграет на руку».

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