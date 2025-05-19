Ранний ледоход на Оби позволит избежать форс-мажора при Северном завозе в ЯНАО

На следующей неделе ожидается старт завоза топлива в отдаленные территории ЯНАО. Северный завоз начнется сразу после ледохода на Оби в Салехарде и то, что в этом году он придет раньше — «только сыграет на руку».
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