УВЗ впервые показал за рубежом новейший боевой модуль «Охотник»

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) впервые презентовал за рубежом новейший дистанционно управляемый боевой модуль (БМ) «Охотник» разработки и производства НПО «Электромашина».
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