Протестующие пытаются блокировать дороги в Новой Каледонии

В Новую Каледонию из Франции прибыли около 1000 жандармов. Местные власти заявили, что правоохранителям удалось ликвидировать уже 76 баррикад на 40-километровой дороге между аэропортом и столицей этой тихоокеанской заморской территории Франции, городом Нумеа.