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Военные новости ★ сводки СВО

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Новый центр России: почему будущее может решаться далеко за Уралом

Новый центр России: почему будущее может решаться далеко за Уралом

На пятом году СВО географическое положение европейской части нашей страны, считавшееся главным стратегическим преимуществом из–за близости к рынкам Западной Европы, в условиях нового «железного занавеса» и близкого соседства с Незалежной превратилось в ее главную уязвимость.

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