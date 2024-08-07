Ароматы роскоши, и статусности, так пахнет богатая женщина

Красота и стильБольше по теме Для меня парфюм — это всегда про настроение. И если я чувствую, что сегодня мне хочется роскоши и великолепия, кто я такая, чтобы отказывать своему внутреннему сибариту? Если роскошь не идет к тебе сама, приманивай её Шанелями и колечками на мизинце.
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