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Мечта многих девушек: как выглядит сын Александра Лыкова

Мечта многих девушек: как выглядит сын Александра Лыкова

Матвей — актер, модель и отец двоих детей Александр Лыков в молодости и Матвей Лыков30 ноября актеру Александру Лыкову исполнилось 62 года, а ведь многие помнят его молодым в сериале «Улицы разбитых фонарей».

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