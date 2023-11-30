Мечта многих девушек: как выглядит сын Александра Лыкова

Матвей — актер, модель и отец двоих детей Александр Лыков в молодости и Матвей Лыков30 ноября актеру Александру Лыкову исполнилось 62 года, а ведь многие помнят его молодым в сериале «Улицы разбитых фонарей».
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