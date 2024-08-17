В Курской области ликвидирован "лучший разведчик" ГУР Украины: "Будановская* шайка" замолчала

ФОТО: Коллаж Царьграда Во время вторжения в Курскую область Киев не просто перебросил дефицитные резервы на Северное направление, поснимав с Донецкого и Запорожского направления, - переброшены наиболее боеспособные формирования, в том числе из так называемых элитных бригад.