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В Курской области ликвидирован "лучший разведчик" ГУР Украины: "Будановская* шайка" замолчала

В Курской области ликвидирован "лучший разведчик" ГУР Украины: "Будановская* шайка" замолчала

ФОТО: Коллаж Царьграда Во время вторжения в Курскую область Киев не просто перебросил дефицитные резервы на Северное направление, поснимав с Донецкого и Запорожского направления, - переброшены наиболее боеспособные формирования, в том числе из так называемых элитных бригад.

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