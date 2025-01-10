Набор от похмелья. Сколько на Алтае стоит привести себя в чувство после праздников?

Длинные новогодние праздники уже закончились, но впереди еще два выходных дня после ультракороткой рабочей недели В Алтайском крае на приобретение продуктов и лекарств, востребованных для борьбы с похмельем после праздников, потребуется 420 рублей.
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