Рынок останется слабым

Российский фондовый рынок накануне смог отскочить после падения. Конечно, факторы жесткой ДКП и перспектив стагфляции еще не отыграны полностью и продолжат оказывать давление на настроения инвесторов, многие их них предпочитают сейчас быть в стороне от рынка, однако тем не менее в текущих условиях находятся желающие докупить подешевевшие бумаги в свой портфель, и на фоне довольно низких торговых объемов эти движения становятся существенными для индекса МосБиржи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)