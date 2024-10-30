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Блог частного инвестора

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Рынок останется слабым

Рынок останется слабым

Российский фондовый рынок накануне смог отскочить после падения. Конечно, факторы  жесткой ДКП и перспектив стагфляции еще не отыграны полностью и продолжат оказывать давление на настроения инвесторов, многие их них предпочитают сейчас быть в стороне от рынка, однако тем не менее в текущих условиях находятся желающие докупить подешевевшие бумаги в свой портфель, и на фоне довольно низких торговых объемов эти движения становятся существенными для индекса МосБиржи.

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