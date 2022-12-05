Смоленск 2.0

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В облцентре фургон врезался в дорожный знак

В облцентре фургон врезался в дорожный знак

Жёсткое ДТП случилось на оживлённом перекрёстке Смоленска Столкновение машин, в результате которого грузопассажирская иномарка врезалась в дорожный знак, случилось сегодня днём на пересечении улиц Кирова, Николаева и Нормандия-Неман в Смоленске.

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