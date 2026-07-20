"Чтобы ее боялись и уважали"

Пожалуйста, Вадим. Невозможно обо всем знатьб. Я искала материалы о военной разведке, натолкнулась и решила поделиться.

Вадим Кузнецов

Очень интересно. Я в свое время, давно, тое пытался найти что-нибудь по военой разведке и контрразведке Империи, но нашел до обидного мало. Ничего, кроме довольно невнятных домыслов г-д литераторов. Зато познакомился с удивительной биографией А.Е.Едрихина (Вандама)