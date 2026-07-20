Жизнь - театр
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Жизнь - театр

1 338 подписчиков

"Чтобы ее боялись и уважали"

"Чтобы ее боялись и уважали"

200 лет назад в России создано первое контрразведывательное подразделение – Третье отделение С.Е.И.В.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Пожалуйста, Вадим. Невозможно обо всем знатьб. Я искала материалы о военной разведке, натолкнулась и решила поделиться.
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3 н.
Вадим Кузнецов
Очень интересно. Я в свое время, давно, тое пытался найти что-нибудь по военой разведке и контрразведке  Империи, но нашел до обидного мало. Ничего, кроме довольно невнятных домыслов г-д литераторов. Зато познакомился с удивительной биографией А.Е.Едрихина (Вандама)
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3 н.
Светлана Митленко
Эту статью написал профессионал, историк спецслужб. Так что нам, практически повезло.
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3 н.