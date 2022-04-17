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Рангник перед «Ливерпулем»: «Будет сложно заработать даже очко, если сыграем как с «Норвичем». Нужно быть реалистами»

Ральф Рангник высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на успех в игре с «Ливерпулем». «Все видели матч «Ливерпуля» с «Ман Сити» [в Кубке].

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