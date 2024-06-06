Виталий Давыдов: «Радулов – взрывной нападающий со своеобразным характером. Такие люди или резко усиливают, или разлагают команду»

В сезоне-2023/24 хоккеисты играли за «Ак Барс». – На ваш взгляд, насколько большой спрос на Радулова и Шипачева? – Шипачев – центрфорвард, вокруг него можно строить звено и всю команду, нужно только найти двух быстрых крайних.