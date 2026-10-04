В Севастополе откроется офис Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив анонсировал открытие в Севастополе проектного офиса. Его сотрудники уже проходят обучение, чтобы помогать командам творческих проектов города готовиться к конкурсам на получение грантовой поддержки.
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