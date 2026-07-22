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Газета.ру

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STTT: созданы антитела, остановливающие рост агрессивного рака простаты

STTT: созданы антитела, остановливающие рост агрессивного рака простаты

Международная группа исследователей разработала антитела, которые в лабораторных экспериментах остановили рост кастрационно-резистентного рака простаты — одной из самых агрессивных форм болезни, плохо поддающейся стандартной гормональной терапии.

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