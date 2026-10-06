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Татар-информ

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Руководители ВТБ возглавили рейтинг топ-1000 менеджеров России

Руководители ВТБ возглавили рейтинг топ-1000 менеджеров России

Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».

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