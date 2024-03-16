Москва предупредила Армению о рисках втягивания в антироссийскую политику

Москва предупредила Ереван о рисках втягивания в антироссийский политический курс. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделала спикер отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова.
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